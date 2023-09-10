سقوط مُسنة من شرفة منزل نجلتها الأربعينية في سوهاج

انتهت حياة ربة منزل في منتصف العقد التاسع من العُمر؛ إثر إصابتها بكسر بقاع الجمجمة ونزيف من الأنف والفم؛ نتيجة سقوطها من الطابق الثالث بمنزل نجلتها، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا يفيد بانتهاء حياة ربة منزل؛ ادعاء سقوط من علو.

وبالإنتقال والفحص تبین انتهاء حياة المدعوة (نعيمه ص.ح.أ- 85 سنة- ربة منزل- وتقيم دائرة المركز)، وأفادا كل من:" نجلتها المدعوة جيهان ع.م.م- 41 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية، ونجلها المدعو عبده ع.م- 49 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز".

قررا بأنه أثناء تواجد والدتهما المذكورة بشرفة الطابق الثالث بمنزل نجلتها اختل توازنها وسقطت أرضاً؛ مما نتج عنه وفاتها، ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف من الانف والفم، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.