تجديد تعيين نجلاء عطية وكيلاً لكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ

أصدر الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، قراراً رقم 1157 لسنة 2023م، بتجديد تعيين الدكتورة نجلاء إبراهيم محمد عطية، وكيلاً لكلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة 3 سنوات «فترة ثانية».

تخرجت الدكتورة نجلاء عطية، في كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا عام 1995م، وعينت معيدة بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط، وتدرجت في الدرجات العلمية، ونالت الترقية مدرساً عام 2003م، عقب حصولها على درجة الدكتوراه.

حصلت الدكتورة نجلاء عطية على درجة أستاذ مساعد في تخصص التدريب الرياضي وعلوم الحركة «مسابقات الميدان والمضمار»، عام 2008م، ونالت درجة الأستاذية عام 2015، وعينت وكيلاً لكلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة «فترة أولى»، في أغسطس 2020م، لمدة 3 سنوات.

جدير بالذكر أن الدكتورة نجلاء عطية، تعمل أستاذاً بقسم التدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية، ومن المشهود لهم بالكفاءة العلمية والإدارية، وناقشت وأشرفت على العديد من الرسائل العلمية في مجال التدريب الرياضي.