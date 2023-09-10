الوادي الجديد تشارك في أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر



تشارك جامعة الوادي الجديد، في أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر للجامعات المصرية، والذي تستضيفه جامعة حلوان خلال الفترة من 8 – 14 سبتمبر 2023، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

يأتي ذلك برعاية وحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد ، وإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة، فى تصريح له ، إن جامعة الوادي الجديد حريصة دائماً على المشاركة في مثل تلك الفاعليات القمية والتي تصقل مهارات الطلاب وتساهم في بناء شخصيتهم إضافة إلي تجمعهم مع أقرانهم من طلاب الجامعات المصرية مما يعزز روح الإخاء بينهم ويبني جسور التعاون بين طلاب الجامعات الأمر الذي يزيد من إنتماء الطلاب للوطن.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن جامعة الوادي الجديد تشارك بوفد مكون من 50 فرد للمشاركة في العديد من الفاعليات الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية، حيث تشارك الجامعة بفريق كرة القدم الخماسي (طلاب)، وفريقي كرة الطائرة (طلاب وطالبات)، بالإضافة إلي ألعاب القوي، ومنافسات دوري المعلومات، والشطرنج.

كما تشارك الجامعات بطالبين ممثلين عن طلاب الجامعة في إجتماعات إتحادات طلاب الجامعات المصرية للمشاركة في رسم خريطة الانشطة الطلابية القادمة بالجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن يترأس بعثة الجامعة المشاركة بالأسبوع الدكتور جمال حسن كامل - منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعضوية كل من أحمد عثمان – مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، ومحمد فخري – مسئول إتصال الجامعة بالأسبوع.

بالإضافة إلي الإشراف الرياضي والفني والإداري للبعثة والمكون من: الدكتور محمد حسن عمران، الدكتور طارق عبد المنعم، د. إبراهيم مجاهد، د. علي عبد الحفيظ، ومحمد مسعد، وهدير طه.