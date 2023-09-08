جهاز حماية المستهلك: حملة تفتيشية على المحال والأسواق ببلاط الوادي الجديد

شن فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة حملة تفتيشية موسعة بمركز بلاط شملت الأنشطة التجارية للوقوف على مدى التزام أصحاب المنشآت بقانون حماية المستهلك وإعلان الأسعار وإصدار فواتير قانونية،مع توعية المواطنين و أصحاب المنشآت بسياسة الاستبدال والاسترجاع وطرق التواصل مع الجهاز.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق وتوعية المواطنين بقانون حماية المستهلك.

ويهيب الفرع الإقليمي للجهاز بالسادة المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات أو التواصل مع الجهاز في حالة وجود أي شكوى وذلك من خلال:

*الحضور لمقر الفرع بحي ميتالكو بجوار الكنيسة

* الخط الساخن 19588من اي تليفون أرضي

* عبر واتساب رقم 01577779999