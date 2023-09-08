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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الحر في الوادي الجديد

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، رفع الاستعدادات القصوى لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المحافظة، والتي تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، حسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

رفعت محافظة الوادي الجديد درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والقرى وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة أحداث الطقس أولًا بأول، بعد تداعيات ارتفاع في درجات الحرارة بأعلى من معدلاتها

 

وأكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان، اليوم الجمعة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، وتوفير الاستعدادات اللازمة لاستقبال حالات مصابي الإجهاد الحراري نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

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