زراعة الوادي الجديد: لجان دورية للمرور على حقول الذرة بالداخلة والفرافرة

أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أنه تم المرور على حقول الذرة الشامية والذرة الرفيعة بمركزى الداخلة والفرافرة، وذلك للاطمئنان على حالة المحصول، في إطار الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية والرفيعة بالمحافظة.

وقال إنه تم تفقد مزارع الذرة بحضور الفريق العلمي للحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة برئاسة الدكتور خالد عبدالحفيظ، رئيس قسم المحاصيل بكلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، والدكتور صلاح جميل، أستاذ وقاية النبات والمشرف العام لدودة الحشد على مستوي المحافظة، والمهندس عماد بحر وكيل المديرية ومدير إدارة المكافحة، والمهندس فايزة عبدالوهاب مدير إدارة الفرافرة الزراعية، مؤكدا أن المحصول حالته جيدة ومبشر بإنتاجية مرتفعة.

وأضاف أنه تم إجراء جولة تفقدية لمزارع البطاطا بمنطقة أبومنقار بمركز الفرافرة ومناطق زراعات البطاطا بمركز الداخلة بإحدى المناطق الزراعية التي تضم نحو 50 فدانا مزروعة بمحصول البطاطا والمحصول بحالة ممتازة وسيحقق الإنتاجية المرتفعة.