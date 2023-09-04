عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع التشطيبات النهائية بمقر معهد اللغات ومركز السيطرة

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمقر فرع المعهد القومي للغات التابع للقوات المسلحة، يرافقها سيد محمود سكرتير عام المحافظة والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري.

 وجهت بسرعة البدء في أعمال التأثيث وتجهيز القاعات التدريبية بالأجهزة اللازمة؛ استعدادًا للافتتاح، والإعلان عن البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد لتحسين مستوى إجادة اللغات المختلفة لدى أبناء المحافظة، مشيدةً بسرعة الإنتهاء من الأعمال في وقت قياسي.

 

كما تفقدت خلال جولتها، مقر حضانة الأطفال التي تم إنشاؤها خلف ديوان عام المحافظة؛ لخدمة أطفال العاملات بالديوان والأحياء المجاورة، موجهًة بسرعة الإنتهاء من الأعمال المتبقية في موعد أقصاه أسبوعين.

من ناحية أخرى، أطمأنت مجدي على جاهزية مقر مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة للافتتاح، بعد إنتهاء كافة الإنشاءات والتجهيزات اللازمة لدخول المركز الخدمة.

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية المدرسة الرسمية الدولية بالخارجة

َوفي ختام جولتها، تفقدت منفذ السلع الغذائية التابع للديوان للتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، مؤكدة على طرح كافة السلع يوميًا والإعلان عن الأسعار بشكل واضح.

أبناء المحافظة أعمال التشطيبات النهائية أعمال التشطيب اري التشطيبات النهائية البرامج التدريبية المعهد القومي المدرسة الرسمية المجاورة ديوان عام المحافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

مفاجأة| كلوب وافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. ولاعب ليفربول الجديد يكشف مستقبل “الفرعون”

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

تحذير عاجل للمواطنين.. لا تتناولوا هذا النوع من الأسماك .. ما القصة؟

رياح وأمطار خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

بعد حكم النفقة.. مناشدة عاجلة من طليقة توفيق عكاشة لوزير الداخلية

لوائح اتحاد الكرة تصدم الزمالك فى كأس السوبر المصري .. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

ختام البرنامج التدريبى على القراءة والكتابة بطريقة الخط البارز في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

سبب توقيع عقوبة السوبر المصري والنظام الجديد.. مفاجأة

ندرس موقف الأهلي.. قرار عاجل من عامر حسين بشأن الدوري الجديد

صلاح محسن مشكلته في نفسه ..نجم الأهلي السابق يكشف عن مواصفات المهاجم المنتظر

ضد رحيله| نجم الأهلي السابق يعلق على الاستغناء عن مهاجم الفريق

شركة طيران روسية تعلن استئناف الرحلات المباشرة إلى الغردقة وشرم الشيخ

قرار جديد ضد المتهم بالتخلص من والده بالزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يرطب البشرة ويقلل التجاعيد.. أفضل 8 استخدامات لقشر الموز

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار خلال ساعات.. وحرارة مرتفعة غدًا

بدون رسوم| البنك المركزي يقدم هدية للمواطنين تستمر لمدة 15 يوم ..تفاصيل

تقرير فرنسي: إنهاء حياة امرأة كل 3 أيام على يد شريكها

فيديو

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ