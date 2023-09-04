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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية المدرسة الرسمية الدولية بالخارجة

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مقر المدرسة الرسمية الدولية (I.p.s) بمدينة الخارجة، يرافقها المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم  والمهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية بالمحافظة.

حيث اطمأنت على التجهيزات النهائية قبل الافتتاح الرسمي للمدرسة بداية العام الدراسي الجديد، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى قطاع الصعيد؛ لتقديم خدمة تعليمية دولية متميزة بمصروفات اقتصادية مخفضة.

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ووجهت نائب المحافظ بسرعة استكمال تنجيل الملعب و إنشاء مظلة بالفناء، وفرش وتأثيث القاعات الدراسية ومتابعة عمليات تسجيل الطلاب على الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، والإجابة على استفسارات أولياء الأمور بخصوص النظام التعليمي بالمدرسة.

من ناحية أخرى، وجهت مجدي بعرض تقرير عن جاهزية المدارس على مستوى المحافظة قبل بدء العام الدراسي على أن يشمل موقف ونسب تنفيذ أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالمدارس المُدرجة بخطة الصيانة.

جدير بالذكر أن المدارس الحكومية الدولية تعتمد في مناهجها على المنهج البريطاني (IG)و تمنح شهادة معتمدة دوليًا، كما تتميز بضوابط تضمن مناخ تعليمي وتأهيلي متميز مجهز بأحدث الأدوات التكنولوجية والعلمية فضلاً عن توفير كوادر من المعلمين المدربين والمؤهلين علميًا.

هذا ويتم إغلاق باب التقديم غدا الثلاثاء لمرخلتي رياض الأطفال ( Fs1 - Fs2) والصف الأول الابتدائى (G1) من خلال الموقع التالي:
https://forms.office.com/r/wjiBPbS3S7

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