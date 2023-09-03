البدء في شراء واستلام محصول البلح من المزارعين في محافظة الوادي الجديد

أكد مدير مجمع تمور الوادي الجديد محمد ضاحى أن المجمع بدأ في استلام وشراء البلح من المزارعين للموسم الحالي وتم الإعلان عن سعر 31 جنيها لضمان تحقيق المزارعين العوائد الاقتصادية المرتفعة وتغطية التكاليف .

وأضاف ضاحي - في تصريح له اليوم /الأحد/ - أن تحديد سعر شراء كيلو البلح يتم وفق معدلات العرض والطلب وسياسة السوق التى تضمن تحقيق عوائد للمزارعين وكذلك قدرة المصانع على تسويق المنتج سواء بالسوق المحلى أو التصدير بجانب التعبئة والتغليف وتصنيع بلح بالمكسرات والشيكولاته وإنتاج دبس البلح، مشيرا إلى إعلان المجمع لسعر شراء البلح يساهم في تحقيق استقرار السوق والسعر التوازنى طبقا لمعدلات العرض والطلب .

وأشار ضاحى، إلى أن المجمع يضم نحو 64 ثلاجة حفظ تمور مجهزة وذلك لسهولة تخزين المحصول وطرحها بالإيجار للتجار والمزارعين الراغبين في تخزين التمور .

تجدر الإشارة إلى أن المجمع بدأ في شراء واستلام محصول البلح في ظل انطلاق موسم جنى البلح بالمحافظة وخاصة البلح السيوي النصف الجاف المعروف بمسمى البلح الصعيدي، وهو أحد أنواع البلح الذي تشتهر به المحافظة، بجانب بعض الأصناف الأخرى التى اتجهت المحافظة نحو زراعتها مثل البرحى والمجدول، وتضم المحافظة نحو 3.8 مليون نخلة حسب الحصر الأخير لأعداد النخيل المثمرة وغير المثمرة بالمحافظة، وذلك فى ظل التوسع فى مباردات زراعة النخيل ومن المستهدف في ديسمبر المقبل الوصول إلى 4 ملايين نخلة .