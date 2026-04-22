نصائح لتحفيز الموظفين من أجل العمل بشكل أفضل ومواجهة الإحباط.. تفاصيل

قدمت الدكتورة سوسن الشلاح، الخبيرة في تطوير رأس المال البشري، بعض النصائح لتحفيز الموظفين من أجل العمل بشكل أفضل ومواجهة الإحباط.



وأكدت الخبيرة في تطوير رأس المال البشري، خلال حوارها ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية روان أبو العينين، أن الحياة تفرض على كل شخص ظروفًا خاصة قد تجعله فاقدًا للشغف والطموح، مشيرة إلى أن هناك عوامل تساعد على تحفيز الفرد لزيادة الإنتاج وتحقيق أفضل النتائج.



وأوضحت أن هناك بعض العوامل المحبِطة التي تواجه الأفراد، وأن عدم القدرة على العمل قد يكون بسبب نقص المهارات أو نقص المعرفة والمعلومات لدى الموظف.



وأشارت إلى أن من بين وسائل تحفيز الموظف على زيادة الإنتاج التحفيز المادي، بالإضافة إلى التقدير من المسؤولين عنه، حيث يجب أن يشعر الشخص بقيمته، لا أن يعمل لمجرد العمل فقط.



وأضافت أن بإمكان الفرد تحفيز نفسه من خلال تحديد هدفه في الحياة، وأن يسعى إلى تحقيقه، كما يجب عليه أن يضع لنفسه هدفًا واضحًا في عمله.

