أعلنت وزيرة خارجية بريطانيا: “ نأمل استئناف المفاوضات بين أمريكا وإيران والتوصل إلى تسوية شاملة”، مطالبة بإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، خلال نبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

تعقد المملكة المتحدة وفرنسا اجتماعًا يضم مخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة في لندن اليوم الأربعاء لمناقشة إعادة فتح مضيق هرمز، الذي ظل مغلقًا فعليًا لما يقرب من شهرين.

وخلال المؤتمر الذي يستمر يومين، سيناقش المخططون العسكريون قدرات بلدانهم، وهياكل القيادة والسيطرة، بالإضافة إلى "كيفية نشر القوات العسكرية في المنطقة"، وفقًا لما ذكرته وزارة الدفاع البريطانية.

وأضافت الدفاع البريطانية أن أي خطط عسكرية تُوضع خلال هذه الجلسات ستُقدم "فور سماح الظروف بذلك، عقب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مستدام"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وتُعد هذه الجلسات، التي تُعقد في مقر القيادة المشتركة الدائمة للمملكة المتحدة في نورثوود، شمال لندن، أحدث خطوة في جهود المملكة المتحدة وفرنسا لتشكيل تحالف مستعد للمساعدة في إعادة فتح المضيق.

في يوم الجمعة الماضي، استضاف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قمة دولية افتراضية حضرها ممثلون عن 51 دولة، حيث أكدا عزمهما على إنشاء "بعثة متعددة الجنسيات مستقلة ذات مهمة دفاعية بحتة"، وفقًا لما صرحت به وزارة الدفاع البريطانية.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي: "المهمة، اليوم وغدًا، هي ترجمة التوافق الدبلوماسي إلى خطة مشتركة لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز ودعم وقف دائم لإطلاق النار".







