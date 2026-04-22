سوسن الشلاح: تحويل الموظفين إلى «أصول» أساس نجاح المؤسسات الحديثة.. فيديو

أكدت الدكتورة سوسن الشلاح، الخبيرة في تطوير رأس المال البشري، أن المفهوم الحديث لإدارة المؤسسات لم يعد يعتمد فقط على الإمكانيات المادية، بل يرتكز بشكل أساسي على تحويل العنصر البشري إلى «أصول» حقيقية داخل المؤسسة.

وقالت “الشلاح”، خلال لقائها مع الإعلامية روان أبو العينين في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مصطلح «رأس المال البشري» يعني ببساطة كيفية تحويل الأفراد داخل المؤسسة إلى أصول أي عناصر ذات قيمة إنتاجية، مشيرة إلى أن أي مؤسسة تضم مكونات تقليدية مثل رأس المال، والمعدات، والتكنولوجيا ، والأدوات، لكنها تظل بلا قيمة حقيقية دون وجود العنصر البشري المؤهل.

وأضافت أن العامل الحاسم في نجاح المؤسسات هو امتلاك الموظفين لما يُعرف بـ«كاسوكس» ، وهو مصطلح يشير إلى مجموعة من العناصر تشمل المعرفة، والقدرة، والمهارات، والخصائص الأخرى، وهي التي تمثل مجتمعة الخبرات والجدارات التي تُسهم في تشغيل المؤسسة بكفاءة.