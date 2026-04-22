تركيب الملايين من العدادات الكودية.. خطوة حاسمة لإنهاء فوضى استهلاك الكهرباء

في إطار جهود الدولة لتنظيم استهلاك الطاقة وتحقيق العدالة بين المواطنين، تتجه الحكومة إلى التوسع في تركيب العدادات الكودية كبديل دقيق لنظام الممارسة التقليدي.

تركيب 2.6 مليون عداد كودي

أكد منصور عبد الغني، المتحدث بإسم وزارة الكهرباء ، أنه خلال الفترة الأخيرة صدر قرار رئيس مجلس الوزراء فى شهر مايو 2024 بتركيب عدادات كودية لكل مبني مخالف دون قيد أو شرط، مشيرا إلى أنه طالما تم عمل محضر سلك تيار كهربائي تقوم شركة الكهرباء بتركيب عداد كودي فورا دون أن يطلبه المواطن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه خلال الفترة الماضية تم تركيب ما يقرب من 2.6 مليون عداد كودي، قائلا: “لا يوجد مواطن فى مصر بدون كهرباء، ويجب أن يكون هناك وسيلة تحسب إستهلاكي، والمواطن يرفض أزاى لتركيبه”.

وتابع: “جاء فى شهر أغسطس 2024 تم صدور القرار علي أن يتم الموافقة لتركيب عدادات كودية لأى مبني دون شرط”.

العداد الكودي يحقق دقة الاستهلاك

وأشار إلى أن نظام الممارسة كان تقدير جذافي لما يتم إستهلاكه من التيار الكهربائي للمواطن بالإتفاق بين الطرفين، أى أنه مبلغ ثابت يتم دفعه شهريا، وهذا كان يترتب عليه أن المواطن يستهلك بدون حساب، ويكون التقدير غير دقيق.

وتابع أنه كان يترتب على ذلك هدر فى التيار الكهربائي وأضرار تعود على الإقتصاد القومي للدلة بصفة عامة، موضحا أن العداد الكودي كان فلسفة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة لأداء لإحتساب التيار الكهربائي للمبني المخالف، الذى كان يتم التعامل عليه بواسطة تلك الممارسة.

ولفت: “الهدف من العداد الكودي أن يكون هناك دقة فى الحساب موضوعية وشفافية وأداة تحسب الإستهلاك الفعلي ويتم ويحصل من خلالها المواطن على حقه”، لافتا إلى أن العداد الكودي فقط لحساب إستهلاك المواطن من التيار الكهربائي ولا يترتب عليها أى حق قانوني للمبني أو للمشترك".



