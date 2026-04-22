ممدوح معوض: القومي للبحوث يحتل المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط

أكد الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، أن البحث العلمي هو قاطرة التنمية، وأن المركز قدم أكثر من 100 ألف بحث، وتم الحصول على أكثر من 350 براءة اختراع، وأن ما يقوم به المركز يهدف إلى نشر المعرفة والابتكار.



وأضاف رئيس المركز القومي للبحوث، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المركز يضم 14 معهدًا، وهو جهة بحثية، مشيرًا إلى أن تطبيق نتائج الأبحاث يتطلب جهات أخرى، ففي المجال الطبي، على سبيل المثال، يحتاج الأمر إلى معامل طبية، وفي المجال الزراعي يتطلب التعاون مع وزارة الزراعة.



وأشار إلى أن المركز القومي للبحوث يحتل المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، وذلك بناءً على حجم الأبحاث وتصنيفها عالميًا، موضحًا أنه تم خلال العام الماضي نشر أكثر من 5000 بحث، وأن مصر متقدمة في مجال البحوث.



وأوضح أن المركز يقدم خدمات مجتمعية تمس المواطنين، حيث توجد وحدات متنقلة تتجول في القرى، لافتًا إلى أن هذا الأمر يُعد من العوامل التي تؤثر في تصنيف المراكز البحثية.