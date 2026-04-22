«البحث العلمي» تجري اجتماعا مكثفا مع ممثلي نوادي ريادة الأعمال في الجامعات المصرية

عقدت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اجتماعًا موسعًا مع مديري نوادي ريادة الأعمال بمقر الأكاديمية، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية لقطاع التنمية التكنولوجية، في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم النسخة الثانية من المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث "IRC Expo 2026" تحت شعار “تسويق العقول – Market the Mind”.

استهدف اللقاء بحث سبل إشراك نوادي ريادة الأعمال في التحضيرات الجارية للمعرض، وتعزيز دورها في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في إبراز قدرات صغار الباحثين والمبتكرين، وترسيخ ثقافة العمل الحر، واحتضان الأفكار الريادية وتحويلها إلى مشروعات ذات قيمة مضافة في إطار الاقتصاد المعرفي.

وشهد الاجتماع عرضًا تقديميًا مفصلًا تناول الملامح الرئيسية والمخطط التنفيذي للنسخة المرتقبة من المعرض، إلى جانب استعراض أبرز مخرجات النسخة الأولى ومؤشرات نجاحها، والتي عكست قوة التجربة وأثرها في دعم منظومة تسويق الابتكار.

وأكدت الدكتورة جينا الفقي أن معرض IRC Expo يمثل منصة متكاملة لربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات السوق، من خلال الجمع بين المبتكرين والباحثين من جهة، والمستثمرين والجهات الصناعية من جهة أخرى، بما يسهم في تحويل الأفكار إلى تطبيقات عملية وشراكات فعالة.

كما يوفر المعرض منظومة دعم تشمل جهات تمويل وخبراء في التسويق التكنولوجي، إلى جانب كونه منصة للحوار بين صُنّاع السياسات وخبراء الابتكار، بما يدعم تطوير بيئة تسويق البحث العلمي.

يُذكر أن النسخة السابقة من المعرض شهدت مشاركة دولية واسعة، عكست مكانته كمنصة رائدة في تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية وتأثير مجتمعي مستدام.

