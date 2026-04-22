خدو بالكم الجو هيقلب حر.. الأرصاد توجه تحذير عاجل للمواطنين.. فيديو

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تزامنًا مع فصل الربيع الذي يعرف بتقلباته السريعة بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة.

وفي ظل هذه الأجواء المتغيرة، يزداد تساؤل المواطنين حول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وما إذا كانت البلاد ستشهد استقرارًا نسبيًا أم موجات جديدة من الارتفاع في درجات الحرارة.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن البلاد تشهد أجواء ربيعية مستقرة على أغلب الأنحاء مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن درجات الحرارة تسجل اليوم ما بين 27 و28 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، مقارنة بـ25 درجة أمس، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على معظم المحافظات، بينما يظل معتدلًا على السواحل الشمالية، نتيجة زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت أن الأجواء خلال فترات الليل مازالت مائلة للبرودة، حيث تسجل الصغرى نحو 16 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى، وقد تنخفض إلى 13 و14 درجة في المدن الجديدة والمناطق الصحراوية، مع نشاط نسبي للرياح يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأشارت إلى تكون شبورة مائية كثيفة في الصباح على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في المناطق الغربية، مؤكدة أنها تتلاشى مع سطوع الشمس ولا تؤثر بشكل كبير على الحركة المرورية.

وأكدت أن البلاد ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة اعتبارًا من الخميس وحتى السبت، لتتجاوز العظمى حاجز 30 درجة مئوية، وقد تصل إلى 32 و33 درجة يوم السبت، بزيادة تتراوح من 3 إلى 4 درجات أعلى من المعدلات الطبيعية.

شهرين بالربيع

ولفتت إلى أن فصل الربيع من الفصول التي تشهد أجواءً متقلبة، لذا يجب على المواطنين الانتباه، خاصة أن فصل الربيع لا يزال متبقيًا منه نحو شهرين، أن البلاد قد تشهد خلال الفترة المقبلة بعض التقلبات الجوية، لأن خرائط الطقس تتغير من يوم إلى آخر، مؤكدة أنه يجب على أي مواطن يخرج ليلًا ارتداء ملابس مناسبة لحالة الطقس.

كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استقرار الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم، مع رصد ظاهرة "التفاوت الكبير" في درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل، والتي تتجاوز الـ 10 درجات مئوية.

وشددت الهيئة على ضرورة عدم تخفيف الملابس خلال فترات الليل والصباح الباكر، خاصة للأطفال وكبار السن.

حالة الطقس اليوم: ٢٧ درجة نهارا



وتشهد القاهرة الكبرى والعديد من المحافظات طقساً حاراً نهاراً، حيث تسجل العظمى في القاهرة ٢٧ درجة مئوية. ومع غياب أشعة الشمس، تتبدل الأجواء لتصبح مائلة للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مما يخلق حالة من التباين الحراري تتطلب الحذر في اختيار نوعية الملابس.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقسًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، ومائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ومائلًا للبرودة ليلًا.

الظواهر الجوية

شبورة مائية (من 4 إلى 8 صباحًا): قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

نشاط رياح (تتراوح سرعتها من 30 إلى 32 كم/س): على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة: على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على النحو التالي:

الطقس في القاهرة:

العظمى 27 درجة، الصغرى 17 درجة

الطقس في الإسكندرية:

العظمى 25 درجة، الصغرى 15 درجة

الطقس في مطروح:

العظمى 23 درجة، الصغرى 15 درجة

الطقس في سوهاج:

العظمى 31 درجة، الصغرى 16 درجة

الطقس في قنا:

العظمى 33 درجة، الصغرى 19 درجة

الطقس في أسوان:

العظمى 33 درجة، الصغرى 18 درجة.