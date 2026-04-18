كوفنتري سيتي يعود للبريميرليج بعد 25 عامًا بقيادة فرانك لامبارد

عاد كوفنتري سيتي، إلى الواجهة من جديد، بعدما حجز مقعده رسميًا في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-2027، عقب موسم استثنائي أنهاه على قمة دوري التشامبيونشيب.

وجاء الحسم قبل نهاية المشوار، بعد تعادل صعب بنتيجة 1-1 أمام بلاكبيرن روفرز في الجولة 43، وهي نتيجة كانت كافية لتأمين بطاقة الصعود.

ورفع الفريق، بقيادة مدربه فرانك لامبارد نجم تشيلسي السابق، رصيده إلى 86 نقطة، مبتعدًا بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه إيبسويتش تاون، ليحسم القمة ويضمن العودة رسميًا دون انتظار الجولات الأخيرة.

لم تكن المباراة سهلة؛ حيث وجد كوفنتري نفسه متأخرًا بعد هدف لبلاكبيرن في الدقيقة 54، قبل أن ينجح في العودة بهدف قاتل عند الدقيقة 84، ليخرج بنقطة ثمينة حملت في طياتها فرحة الصعود.

ويمثل هذا الإنجاز عودة تاريخية للنادي إلى البريميرليج بعد غياب طويل دام 25 عامًا منذ آخر ظهور له عام 2001، في إنجاز يُحسب لإدارة الفريق والجهاز الفني، وعلى رأسهم لامبارد، الذي قاد الفريق لموسم يُعد من الأفضل في تاريخه الحديث.