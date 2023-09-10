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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هرم هوارة بالفيوم يفتح أبوابه لجميع السائحين.. صور

السياح الاجانب اثناء
السياح الاجانب اثناء زيارتهم لهرم هوارة

تتميز محافظة الفيوم بسمات طبيعية مميزة جعلت منها مقصداً للسياح على مر العصور، فاشتهرت بمعالمها السياحية وانتشرت بأنحائها المناطق الأثرية التي يفد إليها المعجبون من جميع دول العالم. فامتلكت بذلك كل المقومات التي تضعها على خريطة السياحة العالمية.

يعتبر هرم هوارة من أكثر المناطق جذباً للسياح  ، وكشفت إدارة الوعي الأثري بقيادة نرمين عاطف مديرة ادارة الوعى الاثري بمنطقة آثار الفيوم، أنها حرصت على رصد  حركة السياحة بالمناطق الاثرية بمحافظة الفيوم ومتابعتها بصورة دورية.

وجاء ذلك فى اطار توجيهات قيادات وزارة السياحة والآثار، وحرص الدكتور علي البطل مدير عام اثار الفيوم بضرورة الاهتمام بالمناطق الأثرية وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية.

وأوضحت نرمين عاطف مديرة ادارة الوعى الاثري ان منطقة هرم هوارة الأثرية استقبلت اليوم وفدًا من امريكا  ، حيث زار محافظة الفيوم للاستمتاع بالأجواء الطبيعية الخلابة، وما تحويه من مقومات متفردة في المجالات البيئية والأثرية.

وأبدى السياح اليوم سعادتهم بزيارة المنطقة الأثرية وحسن استقبال وتنظيم العاملين بمنطقة هرم هوارة الأثرية.

جاء ذلك في إطار حرص إدارة الوعى الأثري، على تنشيط حركة السياحية بالمحافظة لدورها الكبير في دعم الاقتصاد.

 

 

جامعة الفيوم تنعى الدكتور صبحي هلال أستاذ الجيولوجيا بكلية الزراعة

 

 

 

مياه الفيوم تعلن نبأ مهما بشأن حياة كريمة بمركزي إطسا ويوسف الصديق

 

 

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الفيوم اخبار الفيوم السياحة العالمية دول العالم هرم هوارة

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