كفر الشيخ .. قص وتجميل الأشجار بالمدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد ببيلا| صور

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، جهودها في تنفيذ توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالعمل الميداني المتواصل والقرب من المواطن للوقوف على مشاكله ومتطلباته، والمتابعة الميدانية لمستوى كافة الخدمات الحيوية، وضرورة الاهتمام بكافة مدارس المحافظة والطرق المؤدية للمدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد 2024/2023، وذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية والإدارات التعليمية بالمحافظة.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا برئاسة جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، عدداً من الجهود ضمن تقريرها اليومي، والتي تمثلت في رفع المخلفات والقمامة بكافة قطاعات وشوارع مدينة بيلا، وقامت الفرق المجمعة بجهاز النظافة برفع الأتربة والمخلفات والقمامة وتفريغ كافة الحاويات من مختلف الشوارع والأحياء والميادين.

وشنت إدارة التنمية بديوان مجلس مدينة بيلا، بإشراف وفاء صلاح، حملات تهذيب وتقليم الأشجار بعدد من مدارس المدينة، في إطار الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، وجاري استكمال الأعمال ببقية المدارس تباعاً، بجانب تهذيب أفرع الأشجار بمناطق متفرقة من شوارع المدينة.

وواصلت المجالس القروية بمركز بيلا، جهودها الميدانية بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين من خلال تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، وتمهيد وتسوية عدد من الطرق، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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