قائمة «نقابة للجميع» تعلن مرشحيها في انتخابات الأطباء بـ كفر الشيخ

أعلن الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، اليوم، الأحد، قائمته الانتخابية التي يخوض بها انتخابات النقابة الفرعية للأطباء بالمحافظة، تحت شعار «نقابة للجميع».

وتضم القائمة الدكتور وائل أبو المجد لمنصب نقيب أطباء كفر الشيخ، والدكتور أحمد مصباح، والدكتور إبراهيم عبد المنعم، لمقعدي العضوية «فوق السن»، والدكتور رامي شهاب، والدكتور سعد محمد سعد، لمقعدي العضوية «تحت السن».

الجنزوري وأبو المجد يتنافسان على مقعد النقيب

المرشحان على مقعد النقيب هما: الدكتور أحمد الجنزوري، والدكتور وائل أبو المجد محمد.

3 مرشحين فوق السن

المرشحون على مقعد العضوية فوق السن «أكثر من 15 عاماً» هم: الدكتور إبراهيم عبد المنعم، والدكتور أحمد مصباح بيومي، والدكتورة أماني باشا.

4 مرشحين تحت السن

المرشحون تحت السن «أقل من 15 عاماً» هم: الدكتور رامي أحمد شهاب الدين، الدكتور سعد محمد سعد، الدكتور محمد فكري، الدكتور محمود زيدان.

جدير بالذكر أن انتخابات نقابة الأطباء من المقرر إجراؤها في 13 أكتوبر المقبل.