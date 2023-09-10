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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حكاية غرام بين شاب وفتاة تنتهي خلف القضبان.. تفاصيل

صدى البلد

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، شابا بالسجن المشدد 7 سنوات لإعتدائه على طفلة بعد علاقة عاطفية بينهما في منشأة القناطر.

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صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب، وياسر إبراهيم محمد، وأمانة سر صبحي عبد الحميد.


كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «علاء. ع. ع»، 28 عاما بالإعتداء علي الفتاة «شهد. ي. ع» والتي تبلغ من العمر 15 عامًا، ولاتزال طالبة بإحدي المدارس بغير قوة أو تهديد بعد توجهه لمسكنها مرتين في قرية أبو غالب  التابعة لمركز منشأة القناطر في غياب أسرتها، وانفرد بها حتى تمكن من بلوغ مقصده، وتجرد من ملابسه ونزع عنها ملابسها، وأقام علاقة معها، وهو ما أكدته الفتاة في شهادتها أمام المحكمة.

 

فتاة القناطر


وأضافت التحقيقات أن والد الطفلة ويعمل عاملا باليومية قال في شهادته أمام النيابة أنه نما إلى علمه دخول المتهم إلى منزله حال غيابه، وقيامه بالتعدي على ابنته، وأفاد أحمد عيد شلقامي نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة منشأة القناطر في شهادته أن تحرياته السرية أقرت بصحة ما ورد وحدث وقيام المتهم بالتعدي على الطفلة لوجود علاقة عاطفية بينهما.

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