قدّام سوبر ماركت شهير| جملة مثيرة من هنادي في قضية المتعة الحرام

يواصل موقع صدى البلد نشر نص التحقيقات في واقعة اتهام المتهمة هنادي بتسهيل ممارسة الحرام والمعروفة بواقعة المتعة الحرام في بولاق.

المتعة الحرام

واعترفت المتهمة هنادي، أمام جهات التحقيق، أنها قامت بتسهيل ممارسة الحرام مع فتاتين مقابل أموال بغرض المتعة الحرام.



وقالت هنادي في التحقيقات، بعد توجيه اتهامات لها بتسهيل ممارسة الحرام :"انا غلطانة ودي آخر مرة والله، ومش هعمل كده تاني.

التحريض على الفسق



وأوضحت، المتهمة هنادي في التحقيقات، أنها تم اتهامها قبل ذلك في قضية تحريض علي الفسق، وذلك أثناء وقوفها أمام هايبر وان، في الجيزة حيث تم ضبطها وتوجيه اتهام لها بالتحريض على الفسق.

وجاءت، اعترافات المتهمة في التحقيقات كالآتي:



س: هل سبق ضبطك في وقائع مماثلة من قبل ؟

ج انا اتعمل لي قضية تحريض علي الفسق قبل كده وانا وقفة قدام هايبر وان بس كنت مظلومة فيها.



س: هل من خلافات فيما بينك و بين العقيد / عمرو سعودي محرر محضر الضبط الف البيان ؟

ج: لا معرفهوش

س: هل لديكي ثمة سوابق جنائية ؟

ج: لا

س انت متهمة بارتكاب وقائع الاتجار بالبشر بأن قمتي بالتعامل في شخص طبيعي و هم كلاً من المجني عليهن فتاتين، ش ع.، و - ه خ، اللتين لم تبلغا من العمر ثمانية عشر عاماً بأن قمتي بأستخدامهما مستغلة في ذلك حداثة سنهما و احتياجهم للمال و تفككهم الاسري و وعديهم بتلقي مبالغ مالية المبينة بالاوراق وكان ذلك التعامل بقصد استغلالهم في اعمال ممارسة الحرام علي النحو.

ج.. انا كنت بعمل كده عشان هما كانوا محتاجين فلوس.

ممارسة العلاقة المحرمة

بداية الواقعة عندما كشفت التحريات السرية صحة الواقعة و اعتياد الاولي علي تسهيل ممارسة المتعة الحرام، لفتاتين مستغلة حداثة سنهما وعدم وجود أي مصدر دخل لديهما و التفكك الأسري الذين يعانون منه و حاجتهما الشديدة للمال وانهما تقوم بالاستحواذ عليهما لممارسة الحرام مقابل مبالغ مالية و ان المتهمة هنادي تقوم بعقد و ترتيب اللقاءات وتسهيل نشاطهما المؤثم.

تم ضبط المتهمة تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.