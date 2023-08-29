تمزقات تامة.. مفاجأة في تقرير الطب الشرعي بواقعة استغلال فتاتين بالمتعة الحرام

حصل صدى البلد على نص التقرير الطبي لمصلحة الطب الشرعي في واقعة استغلال فتاتين في ممارسة المتعة الحرام في بولاق الدكرور حيث كشف تقرير مصلحة الطب الشرعي عن مفاجأة لحالة المجني عليهما الشاهدة الأولى والثانية في الواقعة.

وأوضح تقرير الطبيب الشرعي، أنه بالكشف الموضعي على الشاهدة الأولى في الواقعة تبين أن وجود تمزقات تامه قديمة في القبل.

ممارسة المتعة الحرام

وجاء في تقرير الطبيب الشرعي، في واقعة المتعة الحرام، أنه بالكشف الموضعي على الدبر لم تتبين ثمة آثار إصابة تشير إلى حدوث علاقة قديمة أو حديثة.

وكشف تقرير الطبيب الشرعي، في واقعة المتعة الحرام، الخاص بالشاهدة الثانية أنه بالكشف الموضعي على القبل تبينا غشاء البكارة ذو فتحة مركزية متسعة مع وجود تمزق تام قديم و بالكشف الموضعي على الدبر لم تتبين ثمة آثار اصابية تشير إلى حدوث علاقة قديمة أو حدوث إيلاج.



نرصد في التقرير التالي كيف سقطت هنادي في قبضة مباحث الآداب متهمة بتسهيل الحرام مع الرجالة بمقابل مبلغ مالي، تلك التفاصيل كشفتها التحريات،حيث تبين انه من خلال متابعة شبكة الانترنت ورصد برامج التواصل الاجتماعي الإباحية والتي تقوم مستخدميها من النسوة الساقطات وراغبي المتعة الحرام باصطياد بعضهم البعض تبين وجود أحد البرامج بإسم jodel و بفحصه تبين وجود إعلانات لبعض راغبي المتعة الحرام من الدول العربية وإعلان رغبتهم في ممارسة الحرام مع النسوة الساقطات في من ترغب ذلك مقابل مبالغ مالية ليقوموا بدفعها لهم وكذا وجود تعليقات على هذه الاعلانات من النسوة الساقطات ليعلنوا فيها رغبتهم في ذلك ويقوموا فيها بالاتفاق فيما بينهم على ممارسة الحرام مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها من راغبي المتعة الحرام بالمخالفة لقانون ١٠ لسنة ١٩٦١ بشأن مكافحة الدعارة وعليه ثم الدفع بأحد مصادرنا السرية للدخول الي البرنامج المشار اليه.

وعقب دخوله لمتابعة البرنامج قامت إحدى النسوة الساقطات بالتحدث معه وطلبت إرسال رقم هاتفة للتحدث علي خاصية الواتس اب وقامت بالتواصل معه على تطبيق الواتساب، وقام ذات المصدر بالتحدث معها علي خاصية الواتس اب وقامت تلك السيدة بإرسال صور عارية وقامت بعرض صديقاتها عليه الممارسة الحرام الحرام معهم مقابل مبلغ مالي (۳۰۰۰ جنيه ) لكل واحدة منهم وأنها سوف تقوم بإرسال سيدتان لممارسة الحرام مع مصدرنا ومعهما سيدة ثالثة لإستلام المبلغ المالي المتفق علية والأنصراف في حينه قبل تنفيذ الاتفاق المؤثم وتم تحديد مكان التقابل في بولاق الدكرور ومنها لأحدى الشقق المفروشة بذات المنطقة.

وكانت، أمرت، جهات التحقيق، بإحالة ربة منزل، الي الجنايات لاتهامها، باستخدام فتاتين في اعمال ممارسة الحرام مستغلة حاجتهما مقابل 3 الاف جنيها في اليوم.

وكشف أمر الإحالة ان المتهمه، ه.ا. ٢٩ بدون عمل ومقيمة، في ١ إسكان المستقبل - ٦ أكتوبر أول - الجيزة، لأنها في غضون شهري ابريل ومايو من العامة ٢٠٢٣، بدائرة قسم بولاق الدكرور، محافظة الجيزة، تعاملت في الطفلتين ش.م، و ه و. بأن استخدمتهما في اعمال ممارسة الحرام مستغلة حاجتهما مقابل 3 الاف جنيها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح، أمر الإحالة، أن المتهمه سهلت للطفلتين / ش. م.،و ه و د. ارتكاب ممارسة الحرام، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واسندت الاتهامات للمتهمة، انها تعدت على المبادئ والقيم الاسرية فى المجتمع المصري وذلك على النحو المبين بالتحقيات حيث استخدمت حساب على إحدى تطيقيات التواصل الاجتماعي (جودل) في تسهيل إرتكاب الجرائم سالف الذكر ،وعرضت حياة ، الطفلتين، ش .م، ه .و ، للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

وحملت القضية رقم ۹۳۱۷ لسنة ۲۰۲۳ جنايات، والمقيدة برقم ١٨٩ جنوب الجيزة.