العثور على حوت نافق بمنطقة السواحل بعزبة البرج

عثر صيادوا عزبة البرج، بمحافظة دمياط، منذ قليل، على حوت نافق بمنطقه السواحل بعزبة البرج والتى تتبع حرس الحدود

كان قد تداول رواد صفحات التواصل الاجتماعى الفيس بوك، صورا لحوت نافق داخل مياه عزبه البرج بالقرب من منطقه السواحل بالعزبة وهى منطقه تبعد كثيرا عن بوغاز عزبه البرج

تعود التفاصيل الى تلقي البيئة والمسطحات المائية، بلاغ من اهالى عزبه البرج، يفيد بالعثور على حيوان نافق طافي على مياه البحر بالقرب من سواحل شرق المدينة.

وعلى الفور تحركت الجهات المعينة الى موقع البلاغ، وتمت عمليه الفحص وازالته من المياه، ودفنه مع الحرص على اخلاء المنطقة .