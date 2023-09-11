83 مليون جنيه أرباح العربية للأدوية خلال 2023\2022

كشفت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية "أدكو"التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام ارتفاع أرباحها الشركة بنسبة 8.48% خلال العام المالي الماضي (2022- 2023).

أظهرت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية تسجيل صافي ربح بعد الضريبة بلغ 82.77 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 76.3 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية خلال العام المالي الماضي إلى 633.73 مليون جنيه، مقابل 505.04 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

يشار إلى أن العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 103.98 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مايو 2023، مقابل أرباح بلغت 95.72 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وارتفعت قيمة مبيعات الشركة خلال الـ11 شهراً لتسجل 581.14 مليون جنيه، مقابل 487.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

أسهم أدكو

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية النسبة الأكبر من شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية،أدكو بنحو (60.30%)،فيما تبلغ نسبة اتحاد العاملين المساهمين - العربية للأدوية (10.00%)، ويمتلك ماهر مقار تاوضروس مقار (4.40%)