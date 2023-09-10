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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

المدير العام لـCOP28 يحذر من العواقب الوخيمة لارتفاع الحرارة أكثر من 1.5 درجة

ماجد السويدي
ماجد السويدي

دعا المدير العام والممثل الخاص للمؤتمر الـ 28 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، ماجد السويدي، إلى معالجة مشكلة تغير المناخ بجدية تامة لأنها تؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم.

وقال السويدي في تصريحات صحفية: "نحن جميعا نعاني من تغير المناخ في جميع أنحاء العالم"، لافتا إلى أن الإمارات مهتمة باستضافة مؤتمر الأطراف لأنها تعيش في بيئة حارة قاحلة وفي منطقة تتأثر بتغير المناخ.

وأشار إلى أنه عندما تتحدث عن ندرة المياه، وإذا كنت تتحدث عن الغذاء، فأنت تعلم أننا نعتمد على المجتمع العالمي، لافتا إلى أن الفيضانات الأخيرة في باكستان التي أودت بحياة ما لا يقل عن 150 شخصا، وحرائق الغابات في أوروبا وأمريكا الشمالية، في جزيرة هاواي ماوي، فضلا عن اللاجئين في أفريقيا الذين اضطروا إلى الفرار من منازلهم بسبب الجفاف، ودعا إلى مع التركيز على مساعدة الفئات الأكثر ضعفاً.

وأضاف: "أعتقد أنه من المهم بالنسبة لنا أن ندرك أننا جميعًا نتأثر بتغير المناخ اليوم وأن العالم الذي ترتفع فيه درجة الحرارة إلى أكثر من 1.5 درجة هو في الواقع عالم لا يريد أحد منا العيش فيه، مشددا على أن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الـ 28 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

وبعد المؤتمر الـ 21 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في ديسمبر 2015 في باريس، دعمت 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى فلسطين ونيوي وجزر كوك والاتحاد الأوروبي، اتفاق باريس بشأن تغير المناخ. 

وتتمثل أهدافها في منع متوسط درجة الحرارة العالمية السنوية على الكوكب من تجاوز أكثر من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة بحلول عام 2100 والحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية. 

ويعتقد العلماء أن ارتفاع درجة الحرارة إلى أعلى من ذلك سيؤدي إلى عواقب لا رجعة فيها على البيئة. 

ووفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كان متوسط درجة حرارة الهواء في عام 2022 أعلى بمقدار 1.5 درجة من متوسط درجات الحرارة السنوية في الفترة 1850-1900.

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