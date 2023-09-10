إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بطريق شبرا بنها الحر

شهد طريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة وهم "موظف وزوجته وطفليهما" بكدمات وكسور وجروح متفرقة بالجسم بسبب انقلاب سيارة ملاكي أمام عزبة الزهار دائرة قسم شرطة قها، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة وسقوط السيارة أسفل الطريق بالأراضي الزراعية جرى نقل المصابين لمستشفى قها التخصصي لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قها، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط سيارة ملاكي من أعلي طريق شبرا بنها الحر أمام عزبة الزهار دائرة القسم، وإصابة 4 أشخاص.



وعلى الفور انقل رجال الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة كلا من "محمد سمير محمد"، 39 سنة، موظف بأحد الشركات، وزوجته أسماء صلاح الحلواني، 36 سنة، ربة منزل، ونجليهما جومانة محمد سمير، 13 سنة طالبة، وسمير محمد سمير 10 سنوات، طالب، مقيمين المحمودية بمحافظة البحيرة، بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وذلك بسبب السرعة الزائدة للسيارة الملاكي قيادة الأول، أدى إلى اختلال عجلة القيادة واصطدامها بالحاجز الخرساني وسقوطها من على الطريق بالأراضي الزراعية.



وجرى نقل المصابين لمستشفى قها التخصصي لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.