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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس مالك جراج أنهى حياة شاب في مشاجرة بسبب خلافات مالية بالقليوبية

حبس متهم
حبس متهم

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية مشاجرة بين شخصين أسفرت عن مقتل شخص على يد صاحب جراج بسبب خلافات وتم نقل المجنى عليه للمستشفى وتوفى أثناء محاولة إسعافه وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثة المتوفي عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.


تلقى مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة إشارة من بوصول من إحدى المستشفيات باستقبالها عامل مصاب بجروح متفرقة بالجسم ووفاته أثناء إسعافه.


وتم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، فانتقلت قوة أمنية وبسؤال والد المصاب قرر بحدوث مشاجرة بين نجله وبين مالك جراج، بدائرة القسم، حال تواجدهما بجراج ملك الأخير لخلافات مالية بينهما قام خلالها الأخير بالتعدى على نجله بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته ولاذ بالهرب.


وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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