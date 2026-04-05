الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

5 سنوات سجنا مشددا لنجار ابتز طالبا بصور مفبركة بعد اختراق حسابه في جنوب سيناء

محكمة جنوب سيناء
محكمة جنوب سيناء
ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بابتزاز طالب وتهديده بنشر صور ومقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب اختراق حسابه الشخصي.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الأول من أبريل 2025، عندما تقدم طالب، يبلغ من العمر 21 عامًا، ومقيم بمدينة طور سيناء ويدرس بجامعة الملك سلمان، ببلاغ يفيد بتعرضه للابتزاز من قبل المتهم (22 عامًا – نجار)، عقب قيامه باختراق حسابه على موقع «فيسبوك».

وكشف البلاغ أن المتهم استولى على صور وبيانات شخصية للمجني عليه، وهدده بفبركة صور ومقاطع فيديو مخلة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية، حيث تمكن من الحصول على 3100 جنيه، واستمر في تهديده لمواصلة ابتزازه.

وعلى الفور، باشرت جهات التحقيق إجراءاتها، واستصدرت إذنًا بفحص الحسابات والمحادثات، حيث أكدت تحريات المباحث وفحص الأدلة الرقمية صحة الواقعة، كما قدم المجني عليه إيصالات تثبت تحويل المبلغ المالي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته بالأدلة أقر بارتكاب الواقعة بقصد ابتزاز المجني عليه والاستيلاء على أمواله.

وحرر محضر بالواقعة برقم 1954 لسنة 2025 جنح طور سيناء، ووجهت النيابة العامة للمتهم عدة اتهامات، شملت الابتزاز والتهديد بنشر مواد خادشة للحياء، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والاعتداء على القيم الأسرية، فضلًا عن إزعاج ومضايقة المجني عليه عبر وسائل الاتصالات.

وقررت النيابة حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.

حريق
حريق
حريق

