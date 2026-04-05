الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عيدهم تحول لجنازة.. ربة منزل تلحق بنجليها بعد وفاتها في حادث بنجع حمادي

الأسرة الراحلة
الأسرة الراحلة
يوسف رجب

لحقت ربة منزل بنجليها، بعد دقائق قليلة من وفاتهم فى حادث تصادم، على طريق قنا الصحراوي الغربي، أمام قرية بركة التابعة لمركز نجع حمادى، حيث جرى نقلها مصابة بإصابات بالغة، نتيجة الحادث التى لحق بها وبأبنائها، عقب تصادم دراجة نارية مع سيارة ملاكى.

دقائق قليلة حاول خلالها الأطباء، إنقاذ الأم، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء تلقيها الاسعافات الأولية، لتلحق بنجليها، وتنقل إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام بجوار أبنائها، تمهيدًا لدفنهما سوياً بمقابر الأسرة، عقب إنهاء إجراءات الدفن.

 

الحادث لم يكن كما الكثير من الحوادث، فقد جاء خلال مراسم الاحتفال بالعيد، ما تسبب فى حالة صدمة كبيرة، بين أسرة وأصدقاء الضحايا، إضافة لأبناء نجع حمادى الذين تربطهم علاقات ود ومحبة قوية، ما حول صفحاتهم إلى سرادقات عزاء ونعم للراحلين.


      سرادقات عزاء

الأسرة التى كانت تحتفل وتستعد لاحتفالات عيد شم النسيم خلال أيام قليلة، تحولت استعداداهم للاحتفال، إلى تجهيزات لسرادق عزاء، وتبدلت ألوان ملابسهم إلى الأسود، تماشيًا مع حالة الحزن التى كست القلوب قبل الوجوه، لتبدأ أيام الحداد على الضحايا بدلاً من الاحتفال بالأعياد.

وكان طريق قنا نجع حمادى الصحراوى الغربى أمام قرية بركة، شهد حادث مروع، راح ضحيته ٣ أشخاص، عقب وقوع تصادم بين دراجة نارية و سيارة ملاكى، وجرى إخطار مرفق الإسعاف الذى دفع بعدد من السيارات لنقل الضحايا إلى مستشفى نجع حمادى العام.

مصرع أسرة كاملة

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، للوقوف على ملابسات الحادث، وتبين تبين مصرع مينا حنا بولس ٢٠ عاما، وشقيقه مينا ١٥ عاما، ولحقت بهم والدتهما منال نمر رياض ٤٠ عاما، فور وصولها إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وجرى نقل الضحايا إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.
 



رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

حريق
حريق
حريق

