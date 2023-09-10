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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لماذا يقوم الرئيس السيسي بالمشاركة في قمة العشرين.. الدكتور عبدالمنعم سعيد يوضح

الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز

‏قال الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، أن العالم يسير في اتجاهين الاتجاه الأخضر وهو اتجاه السلام في العالم والتنمية المستدامة، أما الاتجاه الآخر هو اتجاه الجغرافيا السياسية والقوة وهذين الاتجاهين دائما في صراع.

 

وأوضح، ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي "محمد الباز"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أن مصر قيل عنها أنها فجر الضمير، ومصر من الدول التي تحمل الضمير العالمي وتحاول أن تنقله بقوة من خلال المنتديات الدولية وأحيانا ذلك يحدث بعض التقدم في هذا الاتجاه.

‏وأضاف أن الرئيس السيسي تحدث خلال قمة العشرين على موضوع الديون، مؤكدا أن مصر كانت من الدول القوية أيضا في موضوع منع انتشار الأسلحة النووية وقطعت شوطا كبيرا في أن يكون الشرق الأوسط خاليا من الأسلحة النووية، ومصر رائدة بالنسبة للضمير والسلام في العالم وهذا الدور يحسب لها لا عليها.

الرئيس السيسي السلام الإعلامي محمد الباز الدكتور عبد المنعم سعيد قمة العشرين

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