وكيل مجلس الشيوخ: مهرجان الإسماعيلية يرسخ الدور الريادي لمصر وقوتها الناعمة

أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أن مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية يرسخ الدور الريادي لمصر وقوتها الناعمة.

وكشفت وكيل مجلس الشيوخ في تصريحات صحفية، تفاصيل لقاءها مع الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية ، علي هامش إفتتاح الدورة الجديدة للمهرجان، مؤكدة أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية يحظى بمكانة خاصة لدى أبناء محافظة الإسماعيلية الذين يعتبرونه من أبرز الملامح الفنية والثقافية في المحافظة، مشيرة إلى أن المهرجان يعتبر مناسبة مهمة لتنشيط السياحة الداخلية والعربية والدولية نظرا لحضور الفرق من الدول الصديقة والشقيقة والتي تتعرف خلال أيام المهرجان على مصر وما توفره من مناخ سياحي آمن وما تتميز به من تنوع في مجالات السياحة المختلفة.

كما أعربت النائبة فيبي فوزي، عن خالص التقدير لوزيرة الثقافة التي تساند وتدعم الفعاليات الثقافية والفنية والفكرية التي تقام في محافظة الإسماعيلية، الأمر الذي يبلور بامتياز مفهوم "العدالة الثقافية" الذي يعد أحد أهم ملامح الجمهورية الجديدة والذي يتضمن ضرورة شمول كل الأنشطة والفعاليات لمختلف محافظات مصر حتى يحصل المواطن المصري في كل ربوع المحروسة على نصيبه العادل من التنمية الثقافية والفنية

وحرصت وكيل مجلس الشيوخ علي المشاركة في افتتاح دورة المهرجان قبل أيام قليلة، بحضور معالي الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة و اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.



يشهد المهرجان مشاركة 16 فرقة فنون شعبية مصرية ودولية.

كما يقام على هامش المهرجان برنامج ثقافي حول "استلهام وتوظيف عناصر التراث والمأثور الشعبي في فرق الفنون الشعبية"، فيما تنظم هيئة قصور الثقافة عدة معارض لجمهور وضيوف المهرجان وأبناء الإسماعيلية، تتنوع بين معرض كتاب لأحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة ومعرض حرف تراثية ومعرض فنون تشكيلية.