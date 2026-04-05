حلف شمال الأطلسي يحذر من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وأوروبا

أكد نيكولاس ويليامز أن الخلافات بين إدارة دونالد ترامب والدول الأوروبية تتسع، وسط حالة من الإرهاق وعدم وضوح الرؤية داخل الحلف.

غموض أمريكي يثير القلق الأوروبي

أوضح أن مواقف واشنطن غير المتوقعة تجعل من الصعب التوصل إلى استراتيجية مشتركة، مع تزايد شعور الأوروبيين بعدم جدية التعامل مع الأزمة.

تفكير أوروبي في "ما بعد الحرب"

أشار إلى أن الدول الأوروبية تركز على مرحلة ما بعد الصراع، خاصة استعادة الاستقرار وتأمين حركة الملاحة الدولية.

تأمين مضيق هرمز أولوية

لفت إلى أن حماية الملاحة في مضيق هرمز تمثل أولوية، مع دراسة خطط لإزالة الألغام وتأمين الممرات البحرية.

الحاجة إلى استعادة الثقة

اختتم بالتأكيد على أن غياب التنسيق بين واشنطن وأوروبا قد يزيد تعقيد المشهد، مشددًا على ضرورة بناء رؤية موحدة داخل الحلف خلال المرحلة المقبلة.