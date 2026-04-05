محافظة القاهرة ترفع كفاءة 25 محطة للطاقة الشمسية

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن المحافظة بدأت فى رفع كفاءة وصيانة 25 محطة للطاقة الشمسية بالديوان العام والأحياء فى اطار خطتها لايجاد حلول غير تقليدية، وبديل مستدام لتوفير الطاقة فى ظل تصاعد أزمة الطاقة العالمية الناتجة عن التوترات الراهنة بالمنطقة المحيطة، وتزامناً مع توجه الدولة لترشيد الاستهلاك.

وأشار محافظ القاهرة إلى بدء أعمال الصيانة الشاملة لهذه الوحدات بالتعاون بين محافظة القاهرة وشركتى شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تمهيدًا لتشغيلهم بكامل طاقتهم بهدف الاكتفاء الذاتى من الطاقة للمبانى، والاستفادة من الفائض إن وجد.

وأكد محافظ القاهرة أنه يجرى عمل دراسة للتوسع فى الاعتماد على هذا النوع من الطاقة خاصة فى انارة الشوارع.

ووجه محافظ القاهرة بعمل حصر شامل لكافة المحطات المتواجدة فوق المديريات الخدمية ومراكز الشباب، والعمل على إعادة تشغيلها بأسرع وقت ممكن لضمان تخفيف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.