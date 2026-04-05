الري: إدارة ديناميكية لإيراد النيل وإجراءات استباقية لمواجهة الأمطار وضمان استقرار المياه

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعا برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي، وإجراءات تشغيل السد العالي، وحالة المناسيب والتصرفات المائية، وإجراءات إدارة المنظومة المائية خلال الفترة الحالية، والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية المقبلة.

وأكد الدكتور سويلم على الاستمرار في إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل، والتنبؤات الهيدرولوجية باستخدام أحدث النماذج الرياضية، والاعتماد أيضًا على تحليل صور الأقمار الصناعية.

وأضاف أنه في إطار المتابعة المستمرة للتقلبات الجوية، وما شهدته البلاد من أمطار وسيول خلال الأيام الماضية، اتخذت وزارة الموارد المائية والري، بصورة استباقية ومبكرة، حزمة من الإجراءات الاحترازية والتدابير التشغيلية اللازمة للتعامل مع هذه الظروف، استنادًا إلى الرصد اللحظي للموقف وتوقعات سقوط الأمطار. ومع تطور الحالة الجوية، قامت الوزارة بتقييم الموقف المائي أولًا بأول، ومراجعة تأثير هذه الظواهر على منظومة إدارة الموارد المائية، بما مكنها من اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة بالدقة والسرعة المطلوبتين، على نحو أسهم في تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، والحد من أية آثار سلبية محتملة، وضمان استيفاء الاحتياجات المائية لكافة قطاعات الدولة، مع الحفاظ على استقرار المنظومة المائية واستمرار الوفاء بمتطلبات التنمية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي ضوء ذلك، استعرضت اللجنة موقف الوفاء بالاحتياجات المائية لمختلف القطاعات، وتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع موجة الأمطار والسيول، ومدى فاعليتها في ضمان استقرار منظومة إدارة الموارد المائية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.