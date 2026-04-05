وزيرة التنمية المحلية تطلق خطة تطوير مدفن العبور الجديدة وتحسين البيئة استجابة لشكاوى المواطنين

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن البدء الفعلي في غلق مدفن العبور الجديدة وتنفيذ خطة تطويره ورفع كفاءته بيئيًا، وذلك بعد توجيهاتها بإغلاق مقلبَي القاهرة والقليوبية بالطريق الأوسطي بمدينة العبور الجديدة، بعد تعدد شكاوى السكان بالمناطق المحيطة من الانبعاثات والروائح الكريهة والحرق المكشوف، والذي يتم بشكل عشوائي من قبل النباشين والخارجين عن القانون المتواجدين بالموقع.

جاء ذلك خلال الجولة التنفيذية التي قامت بها الدكتورة منال عوض لمشروع مدفن العبور، رافقها في الزيارة الأستاذ ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، وبمشاركة الشركة المسؤولة عن التنفيذ.

وقد أطلقت الدكتورة منال عوض شارة البدء للإجراءات العاجلة لعملية الغلق الآمن للموقع، وحرصت خلال زيارتها للموقع على التأكد من إغلاق كافة المداخل وعدم وجود أية مخلفات واردة للموقع، واطلعت على الموقف التنفيذي لخطة تطوير الموقع ورفع كفاءته بيئيًا، وتم خلال الزيارة التأكيد على وقف استقبال المخلفات اعتبارًا من 1/4/2026، في خطوة مهمة نحو البدء الفعلي في أعمال التأهيل البيئي ورفع كفاءة الموقع، بما يساهم في الحد من الآثار السلبية على المناطق المحيطة.

وتعرفت الدكتورة منال عوض على خطة الغلق والتأهيل البيئي، والتي تستهدف تقليص المساحة الحالية من 300 فدان إلى 130 فدانًا فقط، وهي المساحة التي كانت مخصصة لاستقبال مخلفات محافظتي القاهرة والقليوبية، مع تعظيم الاستفادة من المساحة المتبقية البالغة 170 فدانًا من خلال طرحها للاستثمار وتحويل الموقع إلى متنزه أخضر يخدم سكان المنطقة، بما يساهم في تحسين المشهد الحضاري والحد من التأثيرات البيئية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن شكاوى المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالروائح المنبعثة من المقلب، تمثل أولوية قصوى للحفاظ على صحة المواطنين، مشددة على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المشكلة بشكل عاجل، بما يخفف من الأضرار الواقعة على السكان المحيطين.

كما اطلعت الدكتورة منال عوض على المشروعات المماثلة التي نفذتها الشركة في مجال الغلق الآمن للمقالب، ومن بينها مشروع مقلب السلام العمومي، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم استعراض مراحل التنفيذ المختلفة والبنود الفنية، إلى جانب عرض مرئي يوضح نتائج الأعمال قبل وبعد التنفيذ. وشملت الخطة آليات الاستفادة من المقلب والخطة الاستثمارية لتطوير المنطقة أسوة بمشروع الغلق الآمن لمقلب السلام العمومي.

وفي ختام الزيارة، وجهت الدكتورة منال عوض بالإسراع في أعمال الغلق وفقًا للمعايير البيئية المعتمدة، بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من الموقع وتحويله إلى نموذج متكامل للتنمية البيئية المستدامة، وثمّنت جهود ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات والشركة المنفذة للإسراع في التنفيذ وفق المعايير العلمية.

وكانت الدكتورة منال عوض قد أصدرت توجيهاتها بإغلاق الموقع وقيام هيئة المجتمعات، ممثلة في جهاز مدينة العبور الجديدة، بعد تعدد شكاوى المواطنين بالمناطق المحيطة من الانبعاثات والروائح الكريهة والحرق المكشوف، والذي يتم بشكل عشوائي من قبل النباشين والخارجين عن القانون المتواجدين بالموقع، ووجهت بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في إغلاق مواقع التخلص النهائي من المخلفات، بحيث يكون هناك غلق علمي هندسي، وسحب المرتشحات الناتجة من المخلفات والسيطرة عليها، وسحب الغاز الناتج من تحلل المخلفات المتراكمة بالموقع منذ استخدامه، ثم المرحلة الأخيرة تحويل الموقع إلى متنزه وحدائق خضراء تخدم المنطقة السكنية المحيطة.