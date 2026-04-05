نيويورك تايمز: تدمير طائرتين أمريكيتين داخل إيران بعد مهمة إنقاذ طيار

أفاد مسؤولون أمريكيون، في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز"، بأن القوات الأميركية اضطرت إلى تدمير طائرتي نقل داخل الأراضي الإيرانية عقب انتهاء مهمة إنقاذ أحد الطيارين.

وأوضحوا أن العملية شهدت إنقاذ الطيار الثاني الذي كان مفقودًا، لكن طائرتي النقل المخصصتين لإخلاء عناصر الكوماندوز والجنود المشاركين تعطلتا في موقع ناء داخل إيران، ما حال دون استخدامهما للانسحاب.

وبحسب المصادر، قرر الجيش الأمريكي إرسال ثلاث طائرات بديلة لإجلاء جميع الأفراد، قبل أن يتم تدمير الطائرتين المعطلتين بهدف منع وقوعهما في أيدي القوات الإيرانية.