المسلماني: رئيس جنوب إفريقيا يقدر دور مصر والرئيس السيسي تجاه القارة السمراء

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إنه كانت هناك قمة مصرية جنوب إفريقية في سان بطرسبرج، على هامش القمة الروسية الإفريقية.

وأضاف أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "هذه القمة جمعت الرئيس السيسي ورئيس جنوب إفريقيا"، لافتا إلى أنها: "قمة مهمة؛ لأن جنوب إفريقيا ومصر دولتين أساسيتين في القارة".

وأشار الإعلامي أحمد المسلماني،: "في هذه القمة تم النقاش حول آخر المستجدات المتعلقة بالقارة، وخاصة المبادرة الإفريقية لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، لأن مصر وجنوب إفريقيا أعضاء في هذه المبادرة".

وأوضح الإعلامي أحمد المسلماني،: "رئيس جنوب إفريقيا يقدر دور مصر والرئيس السيسي على الصعيد الإفريقي"، لافتا إلى أنه: "يتم التشاور بشأن الأوضاع والتحديات في القارة وفي تحديات متعلقة بتغير المناخ والجفاف والاضطرابات في القارة".

ونوه بأن الاستثمارات المصرية في جنوب إفريقيا مهمة، وبالعكس، ولكن الأرقام تحتاج إلى زيادة، موضحا أن أكبر 3 اقتصاديات في القارة السمراء، هي مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا.

وأوضح أن: "تاريخنا كبير مع جنوب إفريقيا، منذ دعم حركة التحرر الوطني فيها، ودعم الزعيم التاريخي نيلسون مانديلا"، لافتا إلى أن: "العلاقات الآن تطورت بشكل كبير للغاية في عهد الرئيس السيسي".