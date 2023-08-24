أحمد المسلماني : المتحف الجيولوجي ترتيبه الرابع على مستوى العالم

خصص برنامج “الطبعة الأولى” تقديم الإعلامي “أحمد المسلماني"، والمذاع على قناة ”الحياة"، فقرة خاصة للحديث عن المتحف الجيولوجي.



وقال أحمد المسلماني إن المتحف الجيولوجي ترتيبه الرابع على مستوى العالم، من حيث المحتويات، فهو يمتلئ بالحفريات التاريخية، متابعا: المتحف كان مكانه في البداية بميدان التحرير ثم تم نقله إلى مكان مؤقت.

وأضاف: "كل علماء الجيولوجيا يتمنوا نقل المتحف من مقره المؤقت إلى العاصمة الإدارية الجديدة..يجب أن يكون هذا المتحف في مكان متميز".



واسترسل: المتحف الجيولوجي من أهم ركائز القوة الناعمة المصرية بما يحتويه من حيتان وديناصورات والصخور، ونأمل أن يتم نقله غلى العاصمة الإدارية.