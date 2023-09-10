الأكثر دمارا.. تعرف على الأقاليم التي توقفت بها الدراسة في المغرب

أعلنت وزارة التعليم المغربية، اليوم الأحد، أنه تقرر تعليق الدراسة في المناطق المتضررة من الزلزال في أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت اعتبارًا من غد الاثنين.

وأفاد التلفزيون المغربي نقلا عن وزارة التربية والمغربية، اليوم الأحد، أن الوزارة قررت تعليق الدراسة بالمناطق الأكثر تضررا من الزلزال ابتداء من الغد.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أن حصيلة ضحايا الزلزال في المغرب ارتفعت إلى 2122 قتيلًا و2059 مصابًا بينهم 1404 حالات حرجة.

وقالت وزارة الداخلية المغربية وفقا للتليفزيون الرسمي المغربي، إن حصيلة قتلى الزلزال المدمر في إقليم الحوز ترتفع إلى 1351.