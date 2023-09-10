عاجل .. المغرب تقرر تعليق الدراسة في المناطق الأكثر تضررا من الزلزال

أفاد التلفزيون المغربي نقلا عن وزارة التربية والمغربية، اليوم الأحد، أن الوزارة قررت تعليق الدراسة بالمناطق الأكثر تضررا من الزلزال ابتداء من الغد.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أن حصيلة ضحايا الزلزال في المغرب ارتفعت إلى 2122 قتيلًا و2059 مصابًا بينهم 1404 حالات حرجة.

وقالت وزارة الداخلية المغربية وفقا للتليفزيون الرسمي المغربي، إن حصيلة قتلى الزلزال المدمر في إقليم الحوز ترتفع إلى 1351.

كما أعلن مدير الهلال الأحمر في مراكش، محمد النص، أن فرق الإنقاذ مستمرة بأعمالها لإنقاذ السكان المنكوبين تحت أنقاض الزلزال في المغرب.

وأضاف مدير الهلال الأحمر في مراكش، أن القوات المسلحة الملكية المغربية وعناصر الوقاية المدنية والمتطوعون مستمرون بأعمال الإغاثة.

وأدى الزلزال الذي ضرب المغرب في وقت متأخر من الجمعة الماضية إلى مقتل أكثر من 2000 شخص، وهو عدد من المتوقع أن يرتفع مع سعي رجال الإنقاذ جاهدين للوصول إلى بعض المناطق الريفية والجبلية.