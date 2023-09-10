مساعد وزيرة الهجرة: المصريون في المغرب بخير.. ولا توجد إصابات بسبب الزلزال

أكد السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أن الجالية المصرية بالمغرب بخير، ولا توجد إصابات بين أفرادها نتيجة الزلزال المدمر، موضحًا أن السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، شكّلت على الفور “خلية أزمة”؛ عقب وقوع أحداث زلزال المغرب.

وأضاف عباس، في مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة "cbc"، أن وزيرة الهجرة اطمأنت على المصريين المقيمين بدولة المغرب، مشيرًا إلى أن المصريين يتواجدون في عدد من المدن المغربية، مثل الدار البيضاء، وطنجة، والرباط، والمدن المحيطة بها.

وأشار إلى أن هناك بعض المصريين موجودين في مراكش، لا يتخطى عددهم 10 أشخاص تقريبا، وتم التأكد من سلامتهم، ونحن على تواصل مستمر معهم، مؤكدًا أن الوزارة تتابع أوضاع الجالية المصرية في المغرب لحظة بلحظة.