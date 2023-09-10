المنشد جواد الشاري: زلزال المغرب هو الأكبر منذ عام 1960

قال جواد الشاري، المنشد المغربي، إن الزلزال الذي تعرضت له المغرب، هو الأكبر الذي تعرضت له البلد منذ عام 1960.

وأضاف الشاري، في مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة "cbc"، أن هناك تكاتف بين جميع المؤسسات في المغرب لإنقاذ ما نتج عن الزلزال.

وأكد، أن ملك المغرب محمد السادس، اعطى أوامره بإعادة إيواء كل المتضررين ومن فقدوا بيوتهم جراء الزلزال المدمر الذي تعرضت له البلاد.

وتابع المنشد المغربي، أن هناك متابعة مستمرة ولحظية من الملك محمد السادس، وكذلك هناك تدخلات سريعة من السلطات المغربية.

