ضوء لامع ووميض غامض.. ماذا حدث في السماء قبل زلزال المغرب؟| «فيديوجراف»

زلزال المغرب .. لا يزال العالم العربي تحت هول صدمة زلزال المغرب، الذي وقع فجر السبت، وخلّف أكثر من 2012 ضحية حتى اللحظة.

زلزال مراكش

مع ارتفاع أعداد ضحايا زلزال مراكش أو زلزال أغادير؛ تعود السلطات إلى كاميرات المراقبة التي سجّلت بالتفصيل، كل لحظة، قبل وأثناء، وحتى بعد وقوع الكارثة.

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وللمزيد حول أعداد ضحايا زلزال المغرب أو زلزال مراكش أو زلزال أغادير وعدد المصابين وتفسير ظاهرة الضوء الأزرق قبل لحظات من وقوع الكوارث الطبيعية؛ شاهد الفيديوجراف التالي: