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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تعلن إرسال 60 متخصصا في البحث والإنقاذ لمساعدة المغرب عقب الزلزال

زلزال المغرب
زلزال المغرب

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأحد، أن بريطانيا نشرت 60 متخصصا في البحث والإنقاذ ومعدات إنقاذ في المغرب ؛ في أعقاب الزلزال المدمر؛ للمساعدة في إزالة الأنقاض وانتشال المواطنين.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، أن حصيلة ضحايا الزلزال في المغرب ارتفعت إلى 2122 قتيلًا و2059 مصابًا بينهم 1404 حالات حرجة.

وقالت وزارة الداخلية المغربية وفقا للتليفزيون الرسمي المغربي، إن حصيلة قتلى الزلزال المدمر في إقليم الحوز ترتفع إلى 1351.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، عن إرسال إسبانيا فرق إنقاذ ومساعدات إلى المغرب للمساعدة في إزالة أنقاض الزلزال المدمر وإنقاذ المواطنين.

على جانب آخر، أعلن مدير الهلال الأحمر في مراكش، محمد النص، أن فرق الإنقاذ مستمرة بأعمالها لإنقاذ السكان المنكوبين تحت أنقاض الزلزال في المغرب.

بيان عاجل من المغرب بشأن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر

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