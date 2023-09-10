بريطانيا تعلن إرسال 60 متخصصا في البحث والإنقاذ لمساعدة المغرب عقب الزلزال

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأحد، أن بريطانيا نشرت 60 متخصصا في البحث والإنقاذ ومعدات إنقاذ في المغرب ؛ في أعقاب الزلزال المدمر؛ للمساعدة في إزالة الأنقاض وانتشال المواطنين.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، أن حصيلة ضحايا الزلزال في المغرب ارتفعت إلى 2122 قتيلًا و2059 مصابًا بينهم 1404 حالات حرجة.

وقالت وزارة الداخلية المغربية وفقا للتليفزيون الرسمي المغربي، إن حصيلة قتلى الزلزال المدمر في إقليم الحوز ترتفع إلى 1351.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، عن إرسال إسبانيا فرق إنقاذ ومساعدات إلى المغرب للمساعدة في إزالة أنقاض الزلزال المدمر وإنقاذ المواطنين.

على جانب آخر، أعلن مدير الهلال الأحمر في مراكش، محمد النص، أن فرق الإنقاذ مستمرة بأعمالها لإنقاذ السكان المنكوبين تحت أنقاض الزلزال في المغرب.