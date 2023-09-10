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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتحاد مصارف الكويت يتبرع بـ5 ملايين دولار لدعم المغرب في مواجهة تداعيات الزلزال

الكويت
الكويت

أعلن اتحاد مصارف الكويت، اليوم الأحد، عن أن مجلس الإدارة قرر التبرع بـ 5 ملايين دولار، مساهمة من البنوك الكويتية لدعم المغرب في مواجهة تداعيات الزلزال.

وأضاف مجلس إدارة  اتحاد مصارف الكويت عبر منصة إكس، أن الدعم يأتي تفاعلاً مع الوضع الإنساني في مملكة المغرب جراء الزلزال المدمر.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، اليوم الأحد، عن إرسال إسبانيا فرق إنقاذ ومساعدات إلى المغرب للمساعدة في إزالة أنقاض الزلزال المدمر وإنقاذ المواطنين.

على جانب آخر، أعلن مدير الهلال الأحمر في مراكش، محمد النص، أن فرق الإنقاذ مستمرة بأعمالها لإنقاذ السكان المنكوبين تحت أنقاض الزلزال في المغرب.

وأضاف مدير الهلال الأحمر في مراكش، أن القوات المسلحة الملكية المغربية وعناصر الوقاية المدنية والمتطوعين مستمرون بأعمال الإغاثة.

وأدى الزلزال الذي ضرب المغرب في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي إلى مقتل أكثر من 2000 شخص، وهو عدد من المتوقع أن يرتفع مع سعي رجال الإنقاذ جاهدين للوصول إلى بعض المناطق الريفية والجبلية.

أسبانيا تعلن إرسال فرق إنقاذ إلى المغرب

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