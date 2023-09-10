أسبانيا تعلن إرسال فرق إنقاذ إلى المغرب

أعلنت وزارة الخارجية الأسبانية، اليوم الأحد، عن إرسال أسبانيا فرق إنقاذ ومساعدات إلى المغرب للمساعدة في إزالة أنقاض الزلزال المدمر وإنقاذ المواطنين.

على جانب آخر، أعلن مدير الهلال الأحمر في مراكش، محمد النص، أن فرق الإنقاذ مستمرة بأعمالها لإنقاذ السكان المنكوبين تحت أنقاض الزلزال في المغرب.

وأضاف مدير الهلال الأحمر في مراكش، أن القوات المسلحة الملكية المغربية وعناصر الوقاية المدنية والمتطوعون مستمرون بأعمال الإغاثة.

وأدى الزلزال الذي ضرب المغرب في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضية إلى مقتل أكثر من 2000 شخص، وهو عدد من المتوقع أن يرتفع مع سعي رجال الإنقاذ جاهدين للوصول إلى بعض المناطق الريفية والجبلية.

كما أعلنت وسائل إعلامية، اليوم الأحد، أن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، سيعقد اجتماعا طارئا للحكومة بعد كارثة الزلزال المدمر في المغرب.