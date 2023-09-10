بيان عاجل من الهلال الأحمر في مراكش بشأن زلزال المغرب

أعلن مدير الهلال الأحمر في مراكش، محمد النص، اليوم الأحد، أن فرق الإنقاذ مستمرة بأعمالها لإنقاذ السكان المنكوبين تحت أنقاض الزلزال في المغرب.

وأضاف مدير الهلال الأحمر في مراكش، أن القوات المسلحة الملكية المغربية وعناصر الوقاية المدنية والمتطوعون مستمرون بأعمال الإغاثة.

وأدى الزلزال الذي ضرب المغرب في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضية إلى مقتل أكثر من 2000 شخص، وهو عدد من المتوقع أن يرتفع مع سعي رجال الإنقاذ جاهدين للوصول إلى بعض المناطق الريفية والجبلية.

وكان قد أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، عدة توجيهات بعد الزلزال المدمر الذي وقع أمس.

جاء ذلك خلال ﺗرأس اﻟﻣﻠك ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎدس برفقة وﻟﻲ اﻟﻌﮭد اﻷﻣﯾر اﻟﺣﺳن، ﺑﺎﻟﻘﺻر اﻟﻣﻠﻛﻲ ﺑﺎﻟرﺑﺎط، ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل ﺧﺻﺻت ﻟﺑﺣث اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟزﻟزال المدمر.

وأمر ملك المغرب بتزويد اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷرب وﺗوزﯾﻊ ﺣﺻص ﻏذاﺋﯾﺔ وﺧﯾﺎم وأﻏطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻛوﺑﯾن.

كما وجه بفتح حساب ﺧﺎص لدى الخزينة وبنك المغرب بهدف ﺗﻠﻘﻲ المساهمات التطوعية التضامنية للمواطنين والهيئات الخاصة والعمومية.

ووجه الملك محمد السادس بتشكيل لجنة وزارية لوﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻹﻋﺎدة ﺗﺄھﯾل وﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم ﻹﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎزل اﻟﻣدﻣرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة ﻓﻲ أسرع وقت.