تبعات مأساوية للزلزال.. رئيس الشيشان يعرب عن تعازيه لشعب المغرب

أعرب رئيس الشيشان، رمضان قديروف، اليوم الأحد، عن تعازيه لملك المغرب محمد السادس والشعب المغربي برمته في التبعات المأساوية للزلزال.

وكتب قديروف، عبر “تليجرام”: "أتقدم بخالص التعازي لملك المغرب محمد السادس والشعب المغربي برمته، ولكل من فقد أحباءه نتيجة لهذه الكارثة. واليوم نشارككم جميعا محنتكم. نسأل الله تعالى أن يلهمكم الصبر والقوة لتجاوز هذه الكارثة”.

وأضاف: "هذا الاختبار الصعب، ومساعدة كل من يجد نفسه في وضع ميؤوس منه".

كما أعرب رئيس الشيشان، عن أمله في أن تتمكن البلاد، بفضل وحدة الشعب المغربي وصموده، من تجاوز كل الصعاب والمصاعب.

ووقع زلزال بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر في المغرب ليلة 9 سبتمبر.

وتم تحديد مركز الزلزال على بعد 80 كيلومترا من مراكش، وعلى عمق 10 كيلومترات.