استمرار البحث عن المفقودين في القرى المتضررة من الزلزال المدمر في المغرب

يناضل الناجون من أعنف زلزال يضرب المغرب منذ أكثر من ستة عقود للعثور على الطعام والماء مع استمرار البحث عن المفقودين في القرى التي يصعب الوصول إليها ويبدو أن عدد القتلى الذي يزيد على 2000 شخص من المرجح أن يرتفع أكثر.

وقضى كثير من الناس ليلتهم الثانية في العراء بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة والذي وقع في وقت متأخر من يوم الجمعة.

ويواجه عمال الإغاثة التحدي المتمثل في الوصول إلى القرى الأكثر تضررا في منطقة الأطلس الكبير، وهي سلسلة جبال وعرة غالبا ما تكون المستوطنات فيها نائية وحيث انهارت العديد من المنازل.

وفي قرية مولاي إبراهيم القريبة من مركز الزلزال على بعد نحو 40 كيلومترا جنوبي مراكش، وصف السكان كيف أخرجوا الموتى من تحت الأنقاض بأيديهم العارية.

وقال ياسين نومغار (36 عاما) وهو ساكن آخر في مولاي إبراهيم: 'لقد فقدنا منازلنا وفقدنا الناس أيضا وننام مثل يومين في الخارج'.

وأضاف 'لا طعام ولا ماء. لقد فقدنا الكهرباء أيضا'، مضيفا أنه لم يتلق سوى القليل من المساعدات الحكومية حتى الآن.

وقال: 'نريد فقط أن تساعدنا حكومتنا'، معرباً عن الإحباط الذي عبر عنه الآخرون.

كانت بعض جهود المساعدة جارية في قريته. وقال السكان إن التبرعات الغذائية تأتي من الأصدقاء والعائلة الذين يعيشون في أماكن أخرى. وفي صباح يوم الأحد، تم توزيع الجبن والخبز والمشروبات الساخنة في المسجد.

وتم نصب خيام مؤقتة على ملعب ترابي لكرة القدم.

وتم لف السكان بالبطانيات بعد قضاء الليل في الخارج. وقال رجل كان ينقذ مراتب وملابس من منزله المدمر، إنه يعتقد أن جيرانه ما زالوا تحت الأنقاض.

وقالت الحكومة أمس السبت إنها تتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الكارثة بما في ذلك تعزيز فرق البحث والإنقاذ وتوفير مياه الشرب وتوزيع الطعام والخيام والبطانيات.

وقال وزير الخارجية الإسباني إن إسبانيا تلقت طلبا رسميا من المغرب للمساعدة، وإنه سيرسل فرق بحث وإنقاذ. وقالت فرنسا إنها مستعدة للمساعدة وتنتظر مثل هذا الطلب من المغرب.

وتشمل الدول الأخرى التي تقدم المساعدة تركيا، حيث تسببت الزلازل في فبراير في مقتل أكثر من 50 ألف شخص.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 300 ألف شخص تضرروا من الكارثة.

وقالت كارولين هولت، مديرة العمليات العالمية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، في بيان: “ستكون الـ 24 إلى 48 ساعة القادمة حاسمة فيما يتعلق بإنقاذ الأرواح”.

وتم إغلاق الطريق الذي يربط مراكش بمولاي إبراهيم جزئيا بسبب الصخور المتساقطة.

وقال أديني مصطفى وهو أحد سكان منطقة أسني لرويترز 'لا يزال هناك الكثير من الناس تحت الأنقاض. وما زال الناس يبحثون عن آبائهم'.

وأعلن المغرب الحداد لمدة ثلاثة أيام ودعا الملك محمد السادس إلى إقامة الصلاة على الموتى في المساجد في جميع أنحاء البلاد يوم الأحد.

كانت قرية تانسغارت بمنطقة أنسي الواقعة على جانب واد حيث يتجه الطريق من مراكش إلى جبال الأطلس الكبير هي الأكثر تضررا من بين عدة قرى زارها صحفيون من رويترز يوم السبت.

وتشققت منازلها الخلابة، الملتصقة بتلال شديدة الانحدار، بسبب اهتزاز الأرض. أما أولئك الذين ما زالوا واقفين فقد فقدوا أجزاء من الجدار أو الجص. وسقطت مئذنتان لمسجدين.

كان مركز الزلزال على بعد نحو 72 كيلومترا جنوب غربي مدينة مراكش المحبوبة لدى المغاربة والسائحين الأجانب لمساجدها وقصورها ومعاهدها الدينية التي تعود للقرون الوسطى والمزينة ببلاط الفسيفساء الزاهي وسط متاهة من الأزقة الوردية.

وتعرض الحي القديم في مراكش لأضرار جسيمة.

واحتشدت العائلات في الشوارع خوفا من أن منازلهم لم تعد آمنة للعودة إليها.

وكان هذا الزلزال الأكثر دموية في المغرب منذ عام 1960 عندما قُدر أن الزلزال أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ومن المقرر أن تستضيف مراكش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي اعتبارا من 9 أكتوبر.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، عندما سئل يوم السبت عن الاجتماعات المقررة: 'تركيزنا الوحيد في هذا الوقت هو على شعب المغرب والسلطات التي تتعامل مع هذه المأساة'.